في معقل الأكراد.. هجمات غامضة على قواعد تركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هجمات متواترة باتت تستهدف قواعد عسكرية تركية جنوب شرقي البلاد، في تطورات تشي بارتفاع منسوب التوتر بمعقل الأكراد.

وزارة الدفاع التركية أعلنت، اليوم الجمعة، أن طائرات مسيرة مجهولة هاجمت قاعدتين عسكريتين جنوب شرقي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوزارة إن "محاولة هجوم استهدفت القاعدة العسكرية التركية باتمان الواقعة في باتمان جنوب شرقي البلاد، والتي تحتوي على طائرات مسيرة".

وأضافت في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن محاولة الهجوم استهدفت أيضا "قيادة الفرقة المشاة 23 في جيرناك (جنوب شرق)، دون وقوع أي إصابات في الأرواح والممتلكات" بالحادثين.



ولا يعتبر الهجوم الأول من نوعه، حيث أعلن وزير الداخلية التركية، قبل يومين، عن محاولة الهجوم على قاعدة تركية في ديار بكر، لكن القوات العسكرية استطاعت إسقاط الطائرات المسيرة على الفور.

وحينها، كتب وزير الداخلية سليمان صويلو، عبر تويتر، يقول إن الجيش التركي "أبطل" طائرتين مسيرتين مفخختين استخدمتا في المحاولة، وأوضح أنه لم تقع إصابات.

وديار بكر؛ العاصمة غير الرسمية لمنطقة جنوب شرق تركيا، تعتبر معقل الأكراد،ومحور حرب استمرت أربعة عقود بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني الساعي للحكم الذاتي، والذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا منظمة إرهابية.