ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 243 شهيدا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع الى 243 شهيدا.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية بغزة الدكتور اشرف القدرة في مؤتمر صحفي "ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 243 شهيدا فلسطينيا من بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا إلى جانب اصابة 1910 اخرين".

جاء ذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ الذي ابرم عبر وساطة مصرية وقيام فرق الإنقاذ من انتشال عدد من الشهداء من تحت انقاض المنازل المدمرة.

وفور إعلان الاتفاق خرج مئات الفلسطينيين فجر الجمعة بمسيرات شعبية بمناطق متفرقة بقطاع غزة تعبيرا عن فرحتهم بوقف اطلاق النار وصمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي الذي استمر احد عشر يوما على التوالي.

كما بدأ الاف النازحين بالعودة الى منازلهم في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة عقب استهداف منازلهم بعشرات القذائف والصواريخ ونزوحهم الى مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).