رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بنجاح جهود وقف العدوان على قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الجمعة بنجاح الجهود الدولية التي بذلت في الأيام الماضية والتي قادتها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال اشتية في بيان صحفي إن "أهلنا تعرضوا لعمليات قتل وترويع وابادة جماعية طوال الأيام الاحد عشر من عمر الحرب المروعة التي أبيد خلالها أكثر من 20 عائلة بأكملها وقتل عشرات الأطفال والنساء والشيوخ وأصيب المئات بجروح بفعل الدمار الهائل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والابراج السكنية وهدمت عشرات البيوت على رؤوس ساكنيها".

واكد ان حكومته "سترفع تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق ان فتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ضد أهلنا في القطاع خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على أهلنا في قطاع غزة".

وأعرب اشتية عن شكره لجميع الدول التي استجابت للدعوة التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأيام الأولى للعدوان لعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لوقف العدوان وعقد اجتماع للجمعية العامة بعد إخفاق مجلس الامن في استصدار قرار بوقف العدوان.

وأشاد بكلمات مندوبي الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رفضها لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة ودعوتها إلى ايجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية لا سيما التي بذلتها مصر للتوصل الى اتفاق بوقف العدوان.