انتشال 5 جثث و10 ناجين من تحت أنقاض نفق في غزة

غزة - أ ف ب

أعلن مسعفون وشهود عيان، الجمعة، عن انتشال خمس جثث، وعشرة ناجين من تحت أنقاض نفق في منطقة خان يونس في غزة قصفه الطيران الإسرائيلي خلال المواجهات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقال نائب رئيس الدفاع المدني في قطاع غزة رائد الدهشان: إن «الدفاع المدني يعمل مع وزارة الأشغال العامة والبلديات على رفع الركام ونواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض» بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ. وأضاف: «يتم العمل بصعوبة كبيرة؛ لأننا لا نملك أي معدات ثقيلة للبحث، ولهذا السبب يموت بعض المصابين تحت الأنقاض على الرغم من أنه بالإمكان إنقاذ حياتهم».

وتابع الدهشان: «نعمل أيضاً على إزالة الصواريخ وقذائف الدبابات الإسرائيلية التي لم تنفجر في بعض المناطق». موضحاً: «نتلقى بلاغات من بعض المواطنين عن وجود أشخاص تحت ركام المنازل ونحاول بكل إمكاناتنا وأدواتنا الوصول إليهم أحياء. أنقذنا العديد من الأحياء بعضهم أطفال».

في حصيلة جديدة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنها سجلت 243 قتيلاً؛ بينهم 66 طفلاً، وأصيب 1910 فلسطينيين؛ من جرّاء القصف الإسرائيلي.