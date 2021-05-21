نتنياهو: مررنا بأيام صعبة.. و«الحديدية» أسقطت 90% من صواريخ غزة

دبي: ”الخليج 365”

صرح رئيس وزراء إسرائيل ورئيس حزب «الليكود» اليميني، بنيامين نتنياهو، الجمعة، بأن الدولة مرت بأيام صعبة ولحظات نار واختبار وتم تجاوزها، موضحاً أن القبة الحديدية أسقطت 90% من الصواريخ التي أطلقت من غزة.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 6 مرات حول العملية في غزة خلال فترة التصعيد، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على ترميم سبل التعايش داخل البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأورد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش وجّه ضربات غير مسبوقة لحركتي «حماس» و «الجهاد»، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك حاجة لعمليات برية في غزة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن بلاده تشهد وضعاً أمنياً «مركّباً»، وأي خرق للتهدئة سيقابل برد قوي جداً.

وأضاف جانتس أن الهدوء مقابل الهدوء، وسيجلب الازدهار للجميع، مشيراً إلى وجود أزمة داخلية عميقة في المجتمع الإسرائيلي والحكومة تحاول وقف «النزيف الداخلي».

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه من دون عملية سياسية صحيحة سنكون أمام جولة أخرى من التصعيد.