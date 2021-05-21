«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تحقق 100% في نشر التسامح خلال أزمة «كورونا»

أبوظبي:

إيمان سرور

حققت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نتائج متقدمة وريادية في مؤشرات الأداء، منذ حلول جائحة «كورونا» العام الماضي، حيث بلغت نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة في نشر قيم التسامح وقبول الآخر 100%، وفي تعقيم المساجد حصلت على نسبة 100%، والنسبة نفسها في استمرارية تقديم كل خدماتها، كما حققت الهيئة 97.9% في ارتفاع نسبة الوعي الديني في المجتمع، و91% لسعادة المجتمع بدورها في تعزيز الوعي الأسري، و90.9% لرواد المساجد، و86% عن إصدارات الهيئة باللغات الأجنبية.

وسعت الهيئة منذ حدوث الجائحة إلى وضع خطط تضمن نشر الوعي الديني، والاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية لكل أفراد المجتمع، والتركيز على دعم الجهود الوطنية من خلال تقديم الدعم الوعظي لخط الدفاع الأول من قبل كادر مؤهل في هذا المجال، وتهيئة المساجد لاستقبال زوار بيوت الله من المصلين مع الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وتقليص مدة خطبة الجمعة لضمان سلامة المصلين، ودعم المصابين بفيروس كورونا، بما يعزز من قدرتهم الإيمانية والنفسية على تجاوز المحن والمصائب، والاستجابة الفعالة للخطة العلاجية، وبما يلبي كل احتياجاتهم من التوعية الدينية، ويسهم في احتوائهم والتخفيف عنهم.

وبلغ إجمالي الفحوص للعاملين في المساجد 8385 فحصاً، وتلقى 7550 شخصاً اللقاح ضد «كوفيد 19» بنسبة 78%، وتمت طباعة وتوزيع 80 ألف نسخة للتوعية الصحية الخاصة برواد المساجد للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا، ولصق 32100 ملصق دليل إرشادي عند فتح المساجد، و1436 (رول اب) بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأوردو، ووفرت الهيئة أكثر من 50 ألفاً من عبوات معقمات اليدين، ونحو 1.314.200 مليون ملصق تباعد جسدي وتوزيع 625 ألف كمامة على مستوى مساجد الدولة في بداية المرحلة الأولى، كما تم استبدال الفرش لنحو 182 مسجداً، وتم فرش 32 مسجداً للطرقات الخارجية والمدن الصناعية بفرش سهلة التعقيم.

وبثت هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ما يزيد على 380 حلقة في 15 برنامجاً إذاعياً وتلفزيونياً عبر المحطات الوطنية الإعلامية الفضائية في شهر رمضان الماضي، أبرزها مجالس الخير، أخلاقيات رمضان، في رحاب القرآن، صباح الذاكرين، بيت النبوة في رمضان، سابقوا، خير الكلام، مواعظ رمضانية، وغيرها، إضافة إلى أكثر من 210 حصص علمية ومعرفية بثّتها الهيئة عبر المنصات الذكية والافتراضية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.