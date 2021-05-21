شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 50 عاماً.. ولادة 3 صغار دببة في جبال البيرينيه الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تولوز - أ ف ب

رُصِد في منطقة البيرينيه، جنوب غرب فرنسا، ثلاثة صغار دببة رأت النور هذا الشتاء، في ولادة هي الأولى منذ سبعينات القرن الفائت تشهدها هذه المنطقة التي تندر فيها الدببة، على ما أفادت الخميس جمعيات تعنى بشؤون هذه الحيوانات.

واعتبر مدير جمعية «بايي دو لورس-أديه» آلان رين أن الولادة التي حصلت في بيارن «أمر مشجع». وشرح قائلاً: «لدينا كل سنة ولادة ثلاثة صغار دببة؛ لكن ليس في منطقة بيارن؛ حيث لا توجد غير أنثيين أطلقتا في المنطقة عام 2018 وثلاثة ذكور من طرفي الحدود مع إسبانيا».

وأضاف رين: «نأمل بولادة 15 من صغار الدببة هذه السنة». ونفقت 4 من أصل 16 ديسماً ولدت عام 2020 في جبال البيرينيه.

ويرتفع معدل نفوق صغار الدببة في سنتها الأولى. وتزن بالكاد 300 جرام عند ولادتها وتصل إلى ما بين ثلاثة وخمسة كيلوجرامات في هذا الوقت من العام.

واكتشفت فرق متابعة الدببة 64 دباً عام 2020، بينها الصغار الأربعة التي نفقت. الدببة الثلاثة البالغة التي قتلها البشر، أحدها في فرنسا والاثنان الآخران في إسبانيا.

وكانت صغار الدببة الثلاثة التي رصدت هذا الأسبوع برفقة أمها سوريتا. ونفق الصغيران اللذان شوهدا بالقرب من سوريتا عام 2019، في حين لم تلد أي واحد عام 2020.

ورأت الجمعية التي تسعى إلى تعزيز وجود الدببة في سلسلة الجبال الضخمة أن «هذه الولادات، وإن لم تكن كافية تحمل الأمل في مستقبل هذا النوع من الحيوانات في جبال البيرينيه».

وبدأت فرنسا عام 1996 عملية لإنقاذ الدببة البنية في جبال البيرينيه من خطر الانقراض بإطلاق دببة من سلوفينيا تمكنت من التكيف جيداً مع بيئتها الجديدة.