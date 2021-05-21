توفير 750 فرصة عمل للشباب في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة المنيا، عن توفير فرص عمل لـ758 من أبناء المحافظة، من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر أبريل الماضي.
وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن هناك تنسيقا وتعاونا مع مديرية القوى العاملة؛ لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة في القطاع الخاص والاستثماري، موضحًا أن ملف البطالة يُعد من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل وبخدمات ذات جودة عالية.
وأوضح المحافظ، أنه يُجرى التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.