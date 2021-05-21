توفير 750 فرصة عمل للشباب في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة المنيا، عن توفير فرص عمل لـ758 من أبناء المحافظة، من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر أبريل الماضي.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن هناك تنسيقا وتعاونا مع مديرية القوى العاملة؛ لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة في القطاع الخاص والاستثماري، موضحًا أن ملف البطالة يُعد من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل وبخدمات ذات جودة عالية.

وأوضح المحافظ، أنه يُجرى التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.