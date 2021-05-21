محمود عباس : لا سلام ولا أمن ولا إتفاق من دون القدس

اسماعيل عبد الحي - أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس اليوم الأربعاء، أنه "لا سلام ولا أمن ولا إتفاق من دون القدس"، لافتا إلى أن "القدس مفتاح السلام والأمن في المنطقة".

وفي كلمة وجهها للبرلمان العربي، قال محمود عباس "نريد سلاما وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف "عملنا منصب على وقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة والقدس".

وأكد الرئيس الفلسطيني "نحن طلاب سلام لا حرب، ولكن لا يمكن أن نفرط بأي من حقوق شعبنا".

وعن الإنتخابات، أوضح محمود عباس قائلا "سبق وأجلنا إجراء الانتخابات بسبب القدس، وقلنا لا إنتخابات من دون القدس، مهما كان الثمن"، معتبرا أن "إجراء الانتخابات من دون القدس، هو تسليم بصفقة القرن".

وأردف "أعلن أن جهودنا من أجل الانتخابات سوف تستمر، وسنجريها فور إزالة أسباب التأجيل".

وأوضح عباس "أؤكد إستعدادنا لتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولة دوليا".

وأردف "أبلغنا الإدارة الأمريكية إستعدادنا الكامل للعمل معها في إطار اللجنة الرباعية الدولية".

المصدر: RT