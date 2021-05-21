لهذا السبب… النفط بصدد خسائر أسبوعية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 1:20 مساءً

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد خسائر لثلاث جلسات، لكنها تتجه لتراجع أسبوعي، مع تأهب المستثمرين لعودة إمدادات الخام الإيراني، بعد قول مسؤولين، إن طهران والقوى الدولية، أحرزوا تقدما صوب اتفاق نووي.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت، مرتفعة 41 سنتًا، بما يعادل 0.6 بالمئة لتصل إلى 65.52 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 52 سنتًا، أو 0.8 بالمئة مسجلا 62.46 دولار للبرميل.

يتجه كلا العقدين لانخفاض أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة؛ الأكبر منذ مارس/ آذار الماضي، بعد أن قال الرئيس الإيراني، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط، والبنوك، والشحن البحري.