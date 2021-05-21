إسرائيل تعيد تشغيل حقل “تمار” للغاز… بعد تسعة أيام على إغلاقه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

بعد تسعة أيام على إغلاق منصة حقل الغاز البحري تمار، اعلنت شركة “شيفرون” إن وزارة الطاقة الإسرائيلية أصدرت تعليمات بإعادة تشغيله.

أوضحت “شيفرون” في بيان اليوم الجمعة أن إنتاج منصة تمار، الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا قبالة مدينة أسدود في ساحل جنوب إسرائيل على المتوسط، من المتوقع أن تبلغ طاقتها الكاملة في غضون 36 ساعة من بدء التشغيل.

وتُشغّل “شيفرون” حقل تمار للغاز وتملك 25% فيه، وقد أُغلق في 12 مايو بتعليمات حكومية عقب اندلاع جولة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كان حقل تمار قد أنتج 8.2 مليار متر مكعب من الغاز في 2020، منها 7.7 مليار لإسرائيل و0.3 مليار اتجهت إلى مصر و0.2 مليار إلى الأردن، وفقا لبيانات من شركة الطاقة الإسرائيلية “ديليك” التي تملك حصة في هذا الحقل، وذلك بحسب “رويترز”.