بالفيديو: الفنان سمير غانم يكشف عن وصيته قبل وفاته

بغداد - ياسين صفوان - نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للفنان سمير غانم قبل وفاته، يتحدث فيه عن علاقته بزوجي ابنتيه "دنيا وإيمي" الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، ووصيته لهما.

وقال غانم، إنه أوصى الرداد في ليلة زفافه على ابنته إيمي: "قولتله في ودنه أنا مش هوصيك عليها يا حسن قالي دي في عينيا".

وتابع: "ملحقتش أوصي رامي هو فاجئني هو ودنيا يوم الفرح كانوا عاملين أغنية عالمية ملحقتش، اتلخمت".

الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنان الكبير قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية حيث كان يعالج في أحد المستشفيات.

سمير غانم من مواليد 1937، يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.