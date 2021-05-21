BTS تثير ضجة هائلة بأغنيتها الجديدة 'Butter'

وبالرغم من طرح الأغنية قبل 5 ساعات فقط، إلا أنها تخطت الـ 40 مليون مشاهدة حتى الأن، ونالت اعجاب قطاع كبير من الجمهور، الذين انتظروا عرض كليب الأغنية منذ الاعلان عنها يوم 27 أبريل 2021.

تأتي الأغنية الجديدة بعد أقل من عام على تحقيق الفرقة نجاحا كبيرا بأول أغنية كاملة لها بالإنجليزية "ديناميت"، في أغسطس العام الماضي، وكانت هذه هي أول أغنية لفرقة كورية تصل إلى المركز الأول على قائمة بيلبورد هوت 100، وأكثر أغنية تظل على القائمة لفترة طويلة وصلت إلى 32 أسبوعا.



ووصفت الفرقة أغنية "Butter" بأنها مسار بوب راقص "مليء بسحر الفرقة السلس والجذاب".

وتلقت الفرقة أربعة ترشيحات لحفل العام وهي أفضل ثنائي/ فرقة، أكثر فنان من حيث مبيعات الأغاني، أفضل فنان اجتماعي والأغنية الأكثر مبيعا، وهو أكبر عدد منذ ترشحها الأول كأفضل فنان اجتماعي في 2017.

