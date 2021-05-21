شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف قيود كورونا .. المجر تتخلى عن الإلزام بارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة المجر أنها تعتزم تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد ، بما يشمل عدم الإلزام بارتداء الكمامات في الهواء الطلق، وذلك مع اقتراب البلاد من إعطاء نحو 5 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقابلته الإذاعية الأسبوعية اليوم الجمعة إن تخفيف التدابير الحالية سيشمل إلغاء حظر التجول الليلي ورفع القيود على فتح المتاجر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المجر كانت واحدة من الدول التي تضررت بشدة جراء الوباء، حيث سجلت أعلى معدل وفيات بالنسبة للأفرد في العالم منذ بدء تفشي الفيروس، ولكنها الآن تشهد ثاني أسرع حملة تطعيم في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت بلومبرج أنه تم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأكثر من نصف سكان المجر.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحكومة المجرية سمحت برفع القيود المفروضة بشكل سريع لتحفيز الاقتصاد.

وذكر أوربان في المقابلة أنه يتوقع نموا اقتصاديا "هائلا" خلال الربع الثاني من العام الحالي.