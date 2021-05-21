شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي .. محاولات لإطفاء الحريق الكبير في أثينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكافح رجال الإطفاء في اليونان لليوم الثاني على التوالي من أجل أحتواء حريق كبير في غرب العاصمة أثينا، حيث شوهدت طائرات إطفاء ومروحيات مع بزوغ فجر اليوم الجمعة لمساعدة فرق الإطفاء العاملة على الأرض.

وأتت النيران على مساحة واسعة من غابات الصنوبر، التي تقع على بعد 60 كيلومترا غربي أثينا وبالقرب من منتجع بلدة لوتراكي السياحية.

وقال متحدث باسم دائرة الإطفاء في أثينا في تصريحات للإذاعة الرسمية إن "الوضع يتحسن"، رغم الرياح القوية التي تعيق جهود رجال الإطفاء.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد سلسلة حرائق أصغر كانت اندلعت أثناء محاولتهم احتواء الحريق الأكبر، لكن إدارة الإطفاء أشارت إلى أنه لا يزال هناك خطر من احتمال اندلاع حرائق صغيرة مرة أخرى.

وحتى الآن، تقدر السلطات أن النيران قد أتت على حوالي 2000 هكتار من الغابات والعديد من المنازل في المناطق الريفية. فيما تم إخلاء العديد من القرى منذ اندلاع الحريق في وقت متأخر من أمس الأول الأربعاء.

وهذا هو أول حريق كبير تشهده اليونان هذا العام، إذ سادت ظروف الجفاف جنوبي البلاد في الأيام الأخيرة مع وصول درجات الحرارة إلى حوالي 30 درجة مئوية في العديد من الأماكن.