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الكشف عن موعد توقيع مبابي مع ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-21 | 11:13

الكشف عن موعد توقيع مبابي مع ريال مدريد

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كشف تقرير إسباني، اليوم الجمعة، عن موعد توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مع ريال مدريد.
وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسي في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي، كل عروض التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد سيحصل على توقيع مبابي خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين على الأكثر.


وذكرت تقارير إسبانية، أمس الخميس، أن سان جيرمان عرض على مبابي، الحصول على أي راتب يريده، للتوقيع على عقد جديد، لكن إجابة اللاعب جاءت دائمًا (لا).

وأشارت إلى أن مبابي حسم مستقبله بالفعل، وأنه يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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