الصدر يوجه رسالة مؤثرة للفلسطينيين

بغداد - ياسين صفوان - وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة مؤثرة للفلسطينيين بعد ان دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة حيز التنفيذ.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "قدسنا غزتنا، لكم مني خالص الشكر والامتنان على هذا النصر المؤزر على العدو الذي استكان أمام إيمانكم وشجاعتكم".

واضاف الصدر في تغريدة، "ليكن هذا النصر عبرة للجميع.. للمهادنين والمطبعين، فقد انكسر صنم جديد، صنم دولة الشر والإرهاب، صنم الصهاينة الإرهابين العنصريين".