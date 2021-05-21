الصين تقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى فلسطين

وقال المتحدث، في بيان تم نشره على موقع الوكالة في شبكة التواصل الاجتماعي (WeChat)، "أطلقت الحكومة الصينية في 20 ايار، آلية استجابة إنسانية عاجلة لمساعدة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، على التعامل مع الأزمة الإنسانية الطارئة، وإظهار روح الإنسانية الدولية".واكد البيان، أن "الجانب الصيني سيقدم مساعدات إنسانية طارئة في أقرب وقت ممكن، وفقا لاحتياجات الجانب الفلسطيني، من أجل المساعدة في تقديم المعونة الطبية للمصابين والمتضررين وفي العمل الخاص بتوفير المأوى لللاجئين الذين فقدوا بيوتهم".

ولم يذكر البيان أية تفاصيل، عن ماهية هذه المساعدات الإنسانية الصينية.