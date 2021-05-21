انت الان تتابع خبر ميسي يكسر صمته حول مستقبله بحوار صحفي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-21 | 10:58
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لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، صامتًا بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني ولم يدل بأية تصريحات منذ مدة طويلة.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يحدد البرغوث الأرجنتيني، موقفه من التجديد حتى الآن.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سيجري حوارًا في القريب العاجل مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.
وأشارت إلى أن اللقاء قد يشهد انتهاء صمت ميسي حول مستقبله، وسيعلن البرغوث، مدى إمكانية استمراره مع برشلونة.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سيجري حوارًا في القريب العاجل مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.
وأشارت إلى أن اللقاء قد يشهد انتهاء صمت ميسي حول مستقبله، وسيعلن البرغوث، مدى إمكانية استمراره مع برشلونة.
وأوضحت أن ميسي سيتحدث أيضًا عن مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، وإذا كان سيتمكن أخيرًا من رفع الكأس مع منتخب الأرجنتين.
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