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ميسي يكسر صمته حول مستقبله بحوار صحفي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-21 | 10:58

ميسي يكسر صمته حول مستقبله بحوار صحفي

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لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم ، صامتًا بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني ولم يدل بأية تصريحات منذ مدة طويلة.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يحدد البرغوث الأرجنتيني، موقفه من التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سيجري حوارًا في القريب العاجل مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.


وأشارت إلى أن اللقاء قد يشهد انتهاء صمت ميسي حول مستقبله، وسيعلن البرغوث، مدى إمكانية استمراره مع برشلونة.

وأوضحت أن ميسي سيتحدث أيضًا عن مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، وإذا كان سيتمكن أخيرًا من رفع الكأس مع منتخب الأرجنتين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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