بالصور: الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق في سوق الرحمانية ببغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في سوق الرحمانية بالعاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني انقذت محلات تجارية داخل سوق الرحمانية في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد، والمشيد من الواح (الچينكو) مخصصة لبيع الادوات المنزلية".

وأضاف البيان، أن "الفرق طوقت وعزلت الحريق الذي طال 4 محلات تجارية تجاوز فيما انقذت فرق الدفاع المدني بقية محلات السوق وتفادت خسائر اقتصادية كبيرة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية".

وبحسب البيان، طالبت مديرية الدفاع المدني بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".