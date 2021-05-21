زيارة "مون جاي".. بايدن يفرغ من غزة ويلتفت لبيونج يانج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، نظيره الكوري الجنوبي مون جاي بالبيت الأبيض وهو ثان زعيم أجنبي يزور أمريكا منذ تنصيبه.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استضاف بايدن رئيس وزراء اليابان يوشهيدي سوجا، أحد حلفاء واشنطن الرئيسيين في شرق آسيا.



ويعقد بايدن مع الرئيس الكوري الجنوبي في البيت الأبيض، محادثات يتصدرها التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

وساهمت الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق تهدئة للحرب بين الإسرائليين والفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن يتفرغ لما تعتبره واشنطن مصدر تهديد جدي من كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان الأمريكي والكوري الجنوبي مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثاتهما، التي ستركز على قضايا تغير المناخ وتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

والرئيس مون الآن في السنة الأخيرة لفترته الرئاسية، مع تضاءل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام مع كوريا الشمالية، فيما يواجه بايدن هدفًا استعصى على أسلافه منذ عهد بل كلينتون، والمتمثل في وقف برنامج بيونج يانج النووي.

وفي مارس/آذار الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ قصيرة المدي، في خطوة اعتبرت بمثابة تحد لإدارة بايدن، التي تولي اهتماما لهذه القضية باعتبارها أكثر قضايا السياسة الخارجية إلحاحًا بالنسبة لواشنطن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قاما بزيارة إلى سيؤول في الأشهر الأخيرة، في إطار جهود واشنطن لتنسيق الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية.

وتعهد بايدن بالرد إذا ما واصلت كوريا الشمالية التصعيد في تجاربها الصاروخية، لكنه لم يقدم معلومات تفصيلية لنهجه زيادة عن الجهود لمتابعة المحادثات مع كوريا الشمالية.

وأعربت كوريا الجنوبية عن أملها أن يعم السلام في شبه الجزيرة الكورية عبر سياسة الرئيس الأمريكي تجاه المنطقة، خصوصاً بيونج يانج.

وتعهد الرئيس مون جاي، في خطاب مؤخرا بمناسبة انتهاء العام الرابع من ولايته التي تمتد لخمسة أعوام بالعمل على إعادة الحوار بين الكوريتين والحوار بين واشنطن وبيونج يانج.

وقالت واشنطن في الآونة الأخيرة إن مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية هي مراجعة كاملة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن البيت الأبيض مستعد لاتخاذ خطوات "عملية" للعمل دبلوماسيا من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.