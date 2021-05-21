إدانة أمريكية للاعتداءات على عمال إغاثة.. ورسالة لمسلحي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكدت فيه على الدور الذي تلعبه حكومة البلد الأفريقي لضمان سلامة المدنيين، مشيرة إلى أن الأخيرة تضطلع بدور مركزي في ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك المجتمع العامل بالمجال الإنساني.

ودعا البيان جميع الأطراف المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح وتسهيل الوصول الآمن والمتسق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وأوضح أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قُتل 7 من العاملين في المجال الإنساني بإقليم تجراي شمالي إثيوبيا لوحده، فيما قُتل عامل إنساني آخر في أماكن أخرى من البلاد (دون تحديد)، مشيرا إلى أن جميعهم قتلوا أثناء دعمهم التدخلات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين.

وأدان البيان، بأشد العبارات، قتل العاملين في المجال الإنساني، حاثا على ضرورة أن تتوقف مثل هذه الأعمال التي تستهدف العاملين في المجالات الإنسانية وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

كما أشاد بمساهمات جميع العاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون العمل على الخطوط الأمامية لإنقاذ الأرواح، والذين ضحوا بحياتهم في العمل الشجاع لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وعبرت السفارة عن تعازيها لأسر وأحباء وزملاء العاملين الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم، داعية أديس أبابا إلى التحقيق الفوري وإدانة عمليات قتل العاملين في المجال الإنساني والمدنيين، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه.

فيما تشهد بعض المناطق بإقليمي أوروميا وبني شنقول غموز غربي إثيوبيا، استهداف مدنيين وأعمال عنف من قبل جماعات مسلحة راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري، صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان)، على قرار مجلس الوزراء بتصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شيني" منظمتين إرهابيتين.

وجماعة أونق شيني المسلحة، تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة كومسا دريبا المعروف بـ"جال ميرو"، واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو غودور".