سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21 مايو 2021.. لا جديد بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 21 مايو 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر

وتستقر أسعار الدولار في مصر، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المستمر منذ يونيو/ حزيران الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا بلغ متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، على 21 بنكا، منها بنك الاستثمار العربي، والعقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، وبلوم مصر، وHSBC، والمصرف المتحد.

فيما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

شريك كوريا الجنوبية



أهّل التعافي المرن للاقتصاد المصري لتكون مصر الشريك الاستراتيجي الوحيد لكوريا الجنوبية في أفريقيا.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، لمناقشة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة المشروعات الجارية الممولة من شركاء التنمية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الفترة المقبلة ستشهد التفاوض والوقوف على مجالات التعاون المشتركة بشأن استراتيجية التعاون الجديدة للفترة 2021/ 2025.

وأكدت أنه من المقرر أن تعطي الاستراتيجية الجديدة دفعة للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لتشمل العديد من المجالات من بينها الرقمنة والاقتصاد الأخضر في ظل سعي الدولة لتحقيق تعاف مرن ومستدام، وذلك في إطار الأولويات التنموية للدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

أسعار اليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.07 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.13 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي، مستقرا لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استمر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.90 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.