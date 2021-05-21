شكرا لقرائتكم غزة و حماس واشنطن: بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، حيث يلتقي نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء من المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في اتصال هاتفي يوم الخميس أنه يعتزم السفر للشرق الأوسط خلال الأيام القادمة للاجتماع معه ومع وزير الخارجية الفلسطيني ونظراء من المنطقة.

بعد أحد عشر يوما على التصعيد الدامي، صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة.

من جهتها، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي، وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

هذا وكان التلفزيون المصري قد أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن. كما أعلن أيضاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.