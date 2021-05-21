ضاحي خلفان: «مركز الشرطة» في «هاتفك» لتسجيل جميع أنواع البلاغات الجنائية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن وزارة الداخلية وفرت الخدمة الذكية «مركز الشرطة في هاتفك»، حتى تخفف عن المواطنين والمقيمين عناء الانتقال إلى مراكز الشرطة وتسجيل بلاغ جنائية.

ووجّه تميم رسالة لأفراد المجتمع قائلاً: «رجاءً لا تذهبوا إلى مراكز الشرطة طالما وفرنا لكم هذه الخدمة في أيديكم، دعونا نساعدكم ونسهل عليكم».

وأوضح أن الهدف الرئيس من الخدمات الذكية، التي توفرها الحكومة بشكل عام ووزارة الداخلية خصوصاً، هو إسعاد أفراد المجتمع والتسهيل عليهم، ومنحهم ما يستحقون من خدمات، خصوصاً تلك المتعلقة بالجانب الأمني.

وأشار إلى أنه في الإمكان استخدام خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» لتسجيل جميع أنواع البلاغات الجنائية، فإذا تعرضت سيارة شخص للسرقة، على سبيل المثال، فلا داعي أن ينتقل بنفسه إلى مركز الشرطة، إذ يستطيع الإبلاغ من خلال هاتفه، سواء بالفيديو أو صوتياً أو كتابياً، من دون أن يتكبد عناء الانتقال أو الانتظار.

وأضاف تميم: «عليك أن تخبرنا، والباقي علينا ولا تشيل هم»، موضحاً أن الخدمة متاحة في جميع الإمارات، وتشمل جميع أنواع البلاغات الجنائية، من أخطرها إلى أصغرها.

وأفاد بأن هناك مواقف ربما تصعّب عملية الانتقال إلى مركز الشرطة، مثل حالة شخص عاد لتوه من السفر واكتشف أن منزله تعرض للسرقة، فيمكنه حينئذ الإبلاغ عبر الخدمة الذكية، وتصوير المكان من دون أن يلمس شيئاً حتى يحافظ على البصمات، ثم يحدد الوقت المناسب لانتقال رجال المباحث للمعاينة، بعد أن ينال قسطاً من الراحة بعد عناء السفر.

وأكد أن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» اختزلت خطوات عدة، ووفرت كثيراً من الوقت، وعلى المبلّغ تسجيل التفاصيل بالوسيلة التي تناسبه، وإرفاق الصور أو الفيديو، ثم يتحرك مركز الشرطة الذي يسكن في نطاق اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر تميم أن وزارة الداخلية تطور أدواتها وخدماتها بشكل مستمر، وربما نرى في المستقبل القريب خدمات معززة بالواقع الافتراضي، مثل انتقال الشخص بصورته وهيئته إلى المركز، والحديث مباشرة مع مسؤولي مركز الشرطة، من دون الحاجة إلى انتقاله جسدياً إلى هناك، مناشداً أفراد المجتمع الاستفادة من هذه الخدمات تعزيزاً لراحتهم وسعادتهم.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية، التي تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة في الدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، وتُمكّن المتعاملين من الولوج إلى سلسلة من الخدمات الذكية، وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة، من خلال التطبيق الذكي ومن أماكن وجودهم، بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يوفر خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز، وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.