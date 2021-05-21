في معبر رفح.. "قافلة الأحزاب المصرية" لمساعدة أهالي غزة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

يستقبل معبررفح البري في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، قافلة مساعدات تقدمها 4 كيانات وأحزاب السياسية المصرية للعبور إلى قطاع غزة.

وتشارك أحزاب "مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري" وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" اليوم الجمعة، في قافلة طبية وغذائية كبرى تتوجه إلى معبر رفح عبارة عن 80 شاحنة ترافقها أعداد أعضاء الأحزاب السياسية القادمين علي متن 75 حافلة ركاب و11 سيارة ملاكي بخلاف 80 شاحنة مساعدات

وتعد القافلة، هي الأكبر من نوعها علي مستوى قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين ومن المقرر أن يرافق القافلة 30 نائبًا بمجلسي النواب والشيوخ من أعضاء حزب مستقبل وطن والأحزاب المشاركة.