لا تدفع إكراميات.. ننشر الأسعار الرسمية لشواطئ الإسكندرية لصيف 2021 - مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، استعداداتها لإعادة فتح الشواطئ، البالغ عددها 66 شاطئا، وتمتد من أبو تلات غربا وحتى أبو قير شرقا، غدا، وذلك بعد إغلاق دام لنحو 420 يوما بسبب جائحة كورونا.

وشدد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة خلال اجتماع مع مستأجري الشواطئ على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن ضوابط إعادة فتح الشواطئ ارتداء عمال الشواطئ الكمامات، وتوافر أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات، وتوافر عمال الإنقاذ والغطاسين، ووجود مسافات ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى.

وكشف رشاد، عن الأسعار الرسمية لكافة شواطئ الإسكندرية لصيف 2021 حسب نوعها سواء كانت "عامة، الخدمة لمن يطلبها، مميزة، السياحية، التشغيل الليلي".

ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 7 شواطئ هي 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفي حالة طلب أدوات إضافية تكون كالتالي:"شمسية 3 جنيهات – كرسي 1 جنيه – ترابيزة 2 جنيها"، ويسمح لمن يملك أدوات الشاطئ بالدخول بعد سداد 2 جنيه فقط للفرد.

أما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 23 شاطئا، فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد، عدا شاطئ الأنفوشي والهانوفيل الخدمة سعر التذكرة 7 جنيهات فقط للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه".

بينما يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 22 شاطئا، 15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، فيما يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "السياحية" وعددها 6 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة "المعدات ودورات المياه"، عدا شط إسكندرية الشرقي سعر تذكرة 20 جنيها فقط.

ويقدر سعر تذكرة شواطئ "التشغيل الليلي" وعددها 6 شواطئ تعمل بدءا من وقت الغروب وحتى وقت الإغلاق الصادر بشأنه قرارات رئيس مجلس الوزراء، 4 جنيهات للفرد شاملة " 1 جنيه كرسي، 1 جنه دخول دورة مياه، 3 جنيه ترابيزة".

ووجه رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عدة توجيهات للجمهور تتعلق بالتذاكر وهي:

- لا تدفع أي مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس.

- سعر تذكرة الدخول مدون علي التذاكر.. فلا تدفع أكثر منها.

- تمسك بالحصول علي عدد التذاكر المتوافقة مع عدد الأفراد المرافقين.

- لا تدفع إكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

- إذا واجهت أي مشكلة أو تعرضت لأي ابتزاز اتصل على أرقام الشكاوى "٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ -٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠".