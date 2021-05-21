ضحية جديدة لهجوم العقارب.. إصابة عامل بلدغة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:



سجلت مستشفى دارالسلام المركزي جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، ضحية جديدة لهجمات العقارب، وذلك بإصابة عامل يقيم بناحية قرية أولاد يحيى بلدغ عقرب، أثناء تواجده بحوش مواشي ملحق بمنزله.

تلقى مأمور مركز شرطة دارالسلام إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "علي. م" 37 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية أولاد يحيى مصابًا بإعياء ادعاء لدغ عقرب.



وأفاد شقيق المصاب "شحات" أنه أثناء تواجد شقيقه بحوش مواشي ملحق بمنزله لدغه عقرب، ما أدى لإصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

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