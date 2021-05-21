تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة... 219 شهيدًا بينهم 63 طفلا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة بغزة عن مقتل 219 شخصا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1530 إصابة بجروح مختلفة، وسط تجدد القصف الإسرائيلي وإستهداف مناطق متفرقة من القطاع لليوم العاشر.

من جهتها، قالت وكالة "الأونروا" إن إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة الشعوت غرب مدينة رفح، ومنزلا لعائلة العطار قرب الحدود الفلسطينية مع مصر في رفح.

كما أطلقت الزوارق التابعة للجيش الإسرائيلي عدة قذائف بالقرب من مسجد بغداد غرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة عدة صواريخ تجاه برج الأندلس بمنطقة الكرامة بشمال غزة، كما إستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة النزاز شرق الشجاعية بمدينة غزة، كما تم إستهداف وتدمير منزل في شارع الصناعة غرب مدينة غزة بعد إستهدافه بصواريخ الاستطلاع.

كما تم إستهداف منزل يعود لعائلة الجبري بصاروخ إستطلاع في الحي الياباني غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات غارتين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف شرق مخيم البريج وسط القطاع.

كما تسببت قذائف دخانية أطلقتها المدفعية الإسرائيلية بإندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء بشمال بيت لاهيا، وإندلاع حريق آخر في محطة البراوي للبترول في بيت لاهيا.

وشهد مجمع الشفاء الطبي وصول إصابات لعدد من الصحافيين بعد قصف بناية بشارع الصناعة وسط مدينة غزة.

المصدر:RT