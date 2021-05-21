رجال الإطفاء يكثفون جهودهم للسيطرة على حرائق الغابات في اليونان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 6 ثواني

بذل المئات من رجال الإطفاء في اليونان، الجمعة، جهوداً حثيثة للسيطرة على حريق غابات ضخم يستعر لليوم الثاني على التوالي، وسط آمال في أن يساهم تحسن الأحوال الجوية في إخماده، وشارك نحو 300 إطفائي ليلاً في جهود إخماد الحريق الذي اندلع في سلسلة جبال ييرانيا على بعد نحو 90 كلم عن أثينا.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء فاسيليس فيثراكويانيس لشبكة سكاي التلفزيونية إن “الأحوال الجوية أفضل بكثير اليوم”، مضيفاً أن خدمات الطوارئ “متفائلة” بإمكانية احتواء الحريق بمساعدة طائرات إطفاء الحرائق، وتشارك 15 طائرة في العمليات الجمعة.

ذكرت الوكالة الحكومية للحماية المدنية، الخميس، أنه تم إجلاء مئات الأشخاص وقائياً من 17 قرية وبلدة في المناطق المحيطة ومن ديرين، وأتت النيران على قرابة 20 كلم مربع من غابات الصنوبر حسب التقديرات.

تواجه اليونان كل صيف حرائق غابات شديدة يغذيها الجفاف والرياح العاتية ودرجات الحرارة التي تتجاوز 30 درجة مئوية في كثير من الأحيان، وفي 2018 لقي مئة وشخصين حتفهم في منتجع مادي الساحلي القريب من أثينا، في أسوأ كارثة حريق في اليونان، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.