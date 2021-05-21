منح الرئيس المصري السيسي قلادة “الأنوكا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

اعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، إن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية “الأنوكا” ستستضيفه مصر خلال الفترة من 23 إلى 26 أيار الحالي.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، أن تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأتي ضمن فعاليات هذا الاجتماع، وذلك من خلال منحه قلادة “الأنوكا” ووسام الاستحقاق وهو أعلى وسام رياضي في قارة إفريقيا تقديرا لدوره في خدمة القارة السمراء ولدور مصر في تنظيم عالمي لأبرز الأحداث العالمية وآخرها كأس العالم لكرة اليد.

أضاف أن هذا الحدث الكبير يتميز بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية الهامة على مستوى العالم سواء رؤساء اتحادات دولية أو بعض وزراء الشباب والرياضة في إفريقيا بخلاف رؤساء اللجان الأولمبية في القارة وعدد أخر من الشخصيات العامة، مشيراً إلى استضافة مصر للبطولة العربية داخل الصالات حاليا وقال إنها تمثل إضافة أخرى لقدرة مصر على تنظيم البطولات الكبرى في ظل ظروف استثنائية وصعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بحسب صحيفة “البلد” المصرية