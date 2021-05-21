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إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 59 دقيقة

معبر كرم أبو سالم

بعد ساعات من دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ، قررت السلطات الإسرائيلية، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة عدة ساعات اليوم الجمعة.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بغزة بقرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر كرم أبوسالم اليوم لعدة ساعات لإدخال البضائع التي بداخل المعبر منذ إغلاقه من سلع غدائية وطبية وأعلاف.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد 11 يوما من التصعيد والقصف المتبادل بين الطرفين، وسط دعوات دولية وجهود عربية للتهدئة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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