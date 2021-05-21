“عملية تاريخية”…. رومانيا تضبط 1500 كلغ من المخدرات مصدرها إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 8:50 صباحًا

تستمر ايران في تصدير الموت بأشكال متنوعة، آخر ما اقدمت عليه وتم اكتشافه هو ما أعلنت عنه السلطات الرومانية، الخميس، من أنها ضبطت في ميناء كونستانتا (جنوب شرق) ما يقرب من 1500 كلغ من الهيروين مهربّة من إيران، في واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدّرات التي يتم إحباطها في السنوات الأخيرة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت النيابة العامة الرومانية المتخصصة بمكافحة المافيا في بيان، إن زنة شحنة الهيروين المضبوطة بلغت 1452 كلغ وكانت مخبّأة في حاوية شحن مليئة بمواد بناء، مشيرة إلى أن الوجهة النهائية لهذه المخدّرات كانت أوروبا الغربية وتناهز قيمتها لو قدّر بيعها في السوق السوداء بالتجزئة حوالي 45 مليون يورو. وأضاف البيان أن “هذه عملية ضبط تاريخية، هي ثاني أضخم عملية ضبط في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة”.

وفي شباط ضبطت الشرطة الهولندية في ميناء روتردام 1.5 طنّ من الهيروين.

من جهتها، أعلنت الشرطة الرومانية أن “مداهمات جرت يومي الأربعاء والخميس في رومانيا وفي اثنتين من دول أوروبا الغربية، وتمّ إلقاء القبض على تسعة أعضاء مفترضين في الشبكة، هم رومانيون وأجانب، يجري استجوابهم حالياً في إطار التحقيق”.

أوضحت الشرطة الرومانية أن ضبط هذه الشحنة تمّ بالاشتراك مع السلطات القضائية في العديد من البلدان بما في ذلك المجر والنمسا وألمانيا وهولندا وفرنسا، وبدعم من الشرطة الأوروبية “يوروبول” والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية “يوروجاست”.

قبل نحو أسبوع، قُتل عنصران في قوات حرس الحدود الأذربيجانية في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين عند الحدود مع إيران، وفق مسؤولين أشاروا إلى العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع.

جاء في بيان لقوات حرس الحدود الأذربيجانية أن “ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية اجتازوا الحدود مع إيران قرب حاجز التفتيش في غويتيبي”، وذلك بحسب “العربية”.