آبل حققت أكثر من 100 مليون دولار من فورتنايت

20 مايو , 2021

كشف رئيس تطوير الألعاب في شركة "آبل"، مايكل شميد، أنّ الشركة حققت أكثر من 100 مليون دولار في العمولات من لعبة "فورتنايت" خلال العامين التي توافرت فيهما اللعبة في متجر التطبيقات.

وأتى هذا التصريح خلال الأسبوع الثالث من محاكمة "آبل" و"إيبيك غايمز" على خلفية اعتراض الأخيرة على سياسة متجر تطبيقات "آب ستور" والرسوم الباهظة التي يفرضها على المطوّرين، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار شميد، إلى أنّ "آبل" أنفقت نحو مليون دولار في تسويق اللعبة خلال الأشهر الـ 11 الماضية، وكانت الشركة قد لفتت إلى أنّ مطوّر "فورتنايت" كسبت نحو 700 مليون دولار في متجر التطبيقات الخاص بها.

فضلاً عن ذلك، قال شميد إنّ متجر التطبيقات بدأ تتبع عمولات اللعبة بعدما عرضها من فريق التحرير في الشركة.