الارشيف / اخبار العالم

أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 122,24 دولار
100 باوند ⬅️ 141,74 دولار
100 دولار ⬅️ 837,48 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1874,05 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 64,88 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 61,88 دولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا