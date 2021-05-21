العثور على اسلحة والقبض على 5 متهمين في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، حيث تمكنت من إلقاء القبض على(٥) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم (١)متهم وفق المادة(٤ إرهاب)في المحافظة وتودعهم التوقيف".

واضاف البيان، ان "مفارز قسم شرطة بيجي بالاشتراك مع مفرزة من قسم متفجرات صلاح الدين وأثناء تفتيش قرية المالحة تمكنت من العثور على قذيفة مدفع نمساوي واحدة، وقنبرة هاون ٨٢ ملم واحدة، وقنبرة هاون ٦٠ ملم واحدة، واطلاقة من مخلفات داعش الإرهابي، وتم رفعها بدون حادث".