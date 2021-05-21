محمد رمضان يثير الجدل بعد وفاة سمير غانم

بغداد - ياسين صفوان - نعى الفنان المصري، محمد رمضان، امس الخميس، النجم المصري الراحل، سمير غانم، بطريقة اعتبرها البعض "مثيرة للجدل".

وشارك رمضان على صفحته الشخصية في "انستغرام" منشور قال فيه: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا".





وأضاف رمضان: "أستاذ سمير غانم... أمتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام أتشرف به طول عمري... ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك" . ويظهر النجم المصري الراحل في الفيديو الذي شاركه رمضان وهو يقول باللهجة المحكية في مصر: "نجم الكوميديا في جيل الشباب... محمد رمضان، فظيع لما يعمل كوميديا يكسر الدنيا ويضرب ويعمل... إنسان جميل وقلبه أبيض... لو أخذ خط الكوميديا حيبقى حلو أوي". لكن المنشور تعرض بعد لحظات من نشرة لموجة انتقادات، بعد أن ظهر في الفيديو الراحل سمير غانم يمتدح محمد رمضان، معتبرين أن الفيديو لا يتناسب مع خبر وفاة النجم المصري سمير غانم.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

