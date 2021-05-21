انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تودع سمير غانم بعبارات مؤثرة وصور فريدة والان مع التفاصيل
وشاركت وهبي منشور على صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه: "وداعا للإنسان العظيم.. صاحب الطلة المبهجة".
وأضافت وهبة صورة فريدة للنجم المصري الراحل، باللونين الأبيض والأسود، ويظهر فيها ماسكا نظارته وقد اتسعت إحدى عينية.
كما غردت النجمة اللبنانية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، وقالت : "رح نشتاق لك كتير كتير"، مع وجود قلب أحمر مكسور أيضا ضمن التغريدة.
وأرفقت التغريدة بصورة قديمة لغانم يظهر فيها مبتسما.
وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.
انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".
وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.