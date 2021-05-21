هيفاء وهبي تودع سمير غانم بعبارات مؤثرة وصور فريدة

بغداد - ياسين صفوان - نعت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، امس الخميس، النجم المصري الراحل، سمير غانم، بعبارات مؤثرة وصور فريدة.

وشاركت وهبي عدة منشورات على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت فيها عن بالغ حزنها لرحيل النجم المصري الكبير، سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما. وشاركت وهبي منشور على صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه: "وداعا للإنسان العظيم.. صاحب الطلة المبهجة".

وتابعت وهبة: "سمير غانم سنشتاق لك، لفنّك ولجمال روحك... إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون"، مع أيقونة مضمنة لقلب مكسور، في إشارة إلى حزنها العميق. وأضافت وهبة صورة فريدة للنجم المصري الراحل، باللونين الأبيض والأسود، ويظهر فيها ماسكا نظارته وقد اتسعت إحدى عينية. كما غردت النجمة اللبنانية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، وقالت : "رح نشتاق لك كتير كتير"، مع وجود قلب أحمر مكسور أيضا ضمن التغريدة.

وأرفقت التغريدة بصورة قديمة لغانم يظهر فيها مبتسما.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.