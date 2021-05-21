أبرز ما جاء في الصحف العالمية حول اتفاق الهدنة بين 'إسرائيل' وحركة حماس

بغداد - ياسين صفوان - تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي جاء في مقدمتها اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه رسميًا بين إسرائيل وحركة حماس، لوقف إطلاق النار في غزة، بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على القطاع، والهجمات الصاروخية للفصائل الفلسطينية على مدن إسرائيلية.

شكوك حول صمود الهدنة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إنه ”في مؤشر على التحديات المقبلة، فإن كلا الطرفين (إسرائيل وحماس) قدّما رواية مختلفة لشروط وقف إطلاق النار. في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إن اتفاق الهدنة لم يتضمن أي شروط مسبقة، فإن حاس قالت إن إسرائيل وافقت على إيقاف إجراءاتها العدوانية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والمسجد الأقصى".

وتابعت بقولها: "حذّر مسؤولون غربيون من أن الهدنة لا تزال هشة، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية على غزة قبل ساعات من بدء الهدنة، بينما انطلقت صافرات الإنذار التي تحذّر من هجمات صاروخية على جنوب إسرائيل".

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين وقادة آخرين في حماس قولهم: إنهم يقومون بتقييم التطورات على الأرض، لحسم ما إذا كانوا سيلتزمون باتفاق إيقاف الأعمال العدائية، في الوقت الذي حذّر فيه المتحدث باسم حركة حماس ”أبو عبيدة“، من أن الحركة ستطلق وابلا كبيرا من الصواريخ على إسرائيل في حالة انتهاك الأخيرة لاتفاق الهدنة.

بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز: إن بلاده سوف تتابع تطورات الأحداث خلال الساعات والأيام المقبلة، وإن الواقع على الأرض سوف يحسم كيفية المضي قدمًا.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ومصر وقطر والعديد من الدول الأوروبية لعبوا دورا في إقناع نتنياهو وقادة حماس بإنهاء العمليات العسكري.

كما ساهمت الأمم المتحدة في المفاوضات أيضا، حيث كان ”تور وينيسلاند“، المبعوث الدولي الخاص للصراع في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس، حيث يقيم الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وشخصيات بارزة أخرى من الحركة، وفقا لمصادر مطلعة على الزيارة. معاناة جديدة لغزة

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن إعادة إعمار قطاع غزة سوف يستغرق سنوات لمعالجة آثار حرب الـ11 يوما الماضية.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: "حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من أن البنية التحتية الهشّة في قطاع غزة تعرضت لأضرار كبيرة، بعد تعرض المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة والصرف إلى ضربات خلال الصراع“.

ونقلت عن مسؤولين دوليين وآخرين في منظمات المجتمع المدني قولهم: إن مدارس ومحطات تحلية المياه، ومحطات الصرف الصحي تأثرت بشدة جرّاء القصف الإسرائيلي، ما يعني أن مساحات واسعة من القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، يعاني بالفعل حاليا من عدم وجود مياه أو كهرباء أو صرف صحي، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت ”تامارا الرفاعي“، المتحدثة باسم ”الأونروا“: إن هذا رابع صراع يشهده قطاع غزة في 13 عاما، في الوقت الذي تعاني فيه غزة بالفعل من الحصار وجائحة ”كورونا“، بينما حذّرت جماعات الإغاثة الدولية من المشكلات طويلة الأمد التي تواجهها غزة حاليا، حيث وصفت منظمة أطباء بلا حدود القصف الإسرائيلي على القطاع بأنه ”لا يُغتفر ولا يُطاق".