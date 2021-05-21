17 ألف دولار غرامة اتهام أسرة أردوغان بالتهرب الضريبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

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قضت محكمة تركية، الخميس، بـ 17 ألف دولار غرامة يدفعها كمال كليتشدار أوغلو زعيم أكبر حزب معارض في تركيا، للرئيس رجب طيب أردوغان.

الغرامة البالغة 142 ألف ليرة جاءت جراء تصريحات سابقة، اتهم فيها أسرة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتورط في عمليات تهرب ضريبي.

وبحسب الحكم القضائي، فإن كمال كليتشدار أوغلو، سيدفع تعويضات بقيمة 100 ألف ليرة لأردوغان، وسيقسم باقي المبلغ على آخرين متهمين بالتهريب الضريبي.

وأيد حكم اليوم الخميس حكما سابقا صدر عن محكمة أدنى درجة.

كان أردوغان وأحد أولاده، وقريب له، اتهموا كليتشدار بالتشهير في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وطالبوا بتعويض مبدئي قدره 1.5 مليون ليرة جراء هذا الضرر.

واتهم حزب الشعب مقربين من أردوغان بنقل ملايين الدولارات إلى جزيرة مان، وهي محمية بريطانية ترتبط بعمليات تهرب ضريبي.