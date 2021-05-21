شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قياديين «داعشيين» بعملية نوعية في ديالى العراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - زيدان الربيعي:

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن مقتل قياديين بتنظيم «داعش» الإرهابي يشغُلان مناصب مهمة في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان: إنه «بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، انطلقت عملية نوعية استندت على جُهد استخباراتي وفق أسلوب متطور؛ حيث تمكن الجهاز وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية من قتل قياديين اثنين يشغلان مناصب مهمة في عصابات «داعش» الإرهابية ضمن مُحافظة ديالى، قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المُبارك والأشهُر السابقة».

وأشار إلى أن «العملية استندت على معلومات دقيقة ومُراقبة نوعية استمرت لأشهُر؛ حيث انتهز رجال جهاز مُكافحة الإرهاب الفرصة لضرب الإرهابيين اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر في تحركُاتهما واتصالاتهما».