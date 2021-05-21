شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ياباني يدعو إلى تسريع وتيرة تطوير القدرات الدفاعية لبلده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - أ ف ب

دعا وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي، الخميس، بلاده إلى تسريع وتيرة تطوير قدراتها الدفاعية «بشكل جذري»؛ لمواجهة قدرات بكين المتنامية.

وحذر كيشي في مقابلة مع صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية من أن الفجوة بين القوات العسكرية اليابانية والصينية «تتسع عاماً بعد عام»، مطالباً طوكيو «بزيادة قدراتها الدفاعية بمعدل يختلف بشكل جذري» عن تلك التي كانت سائدة في الماضي.

وفي حين بلغت الميزانية الدفاعية لليابان ذروة تمثل نحو 1% في المئة من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، فإن كيشي قال: إنه يجب تعديلها وفقاً لحاجات البلاد. وأضاف: «يجب أن نخصص الأموال اللازمة لحماية أمتنا؛ لأن السياق الأمني حول اليابان يتغير بسرعة مع تزايد حالة عدم اليقين».

وبموجب دستور اليابان السلمي، يقتصر دور قواتها المسلحة على دور دفاعي، ولم تكن جهود الحكومة لتغييره في كثير من الأحيان تحظى بشعبية بين المواطنين؛ لكن اليابان تظهر بشكل متزايد مخاوفها بشأن الطموحات الإقليمية لجيرانها.

وتحتج طوكيو خاصة بشكل منتظم على وجود سفن صينية حول جزر سينكاكو غير المأهولة التي تخضع لإدارة اليابان؛ لكن بكين تطالب بها وتسميها دياويو.