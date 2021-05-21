مبيعات التجزئة البريطانية تقفز 9.2% في إبريل مع عودة المتاجر

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 9.2 في المئة في إبريل/ نيسان، مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية بعد إغلاقها لأشهر بسبب قيود مكافحة كوفيدـ19؛ وذلك في أكبر قفزة لها منذ إعادة الفتح السابقة في يونيو/حزيران.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن أحجام المبيعات زادت 42.2 في المئة عنها قبل عام، عندما انهارت في خضم أول إغلاق تفرضه بريطانيا لاحتواء فيروس كورونا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة 4.5 في المئة عن الشهر السابق في إبريل/ نيسان وصعودها 36.8 في المئة على أساس سنوي.

وقال جوناثان أثو، الخبير الإحصائي بالمكتب: «مبيعات الملابس ارتفعت بنحو ثلاثة أرباع مع اغتنام المستهلكين إمكانية زيارة المتاجر. ومما قد لا يبعث على الدهشة أن إجمالي مبيعات الإنترنت قد انخفض، لكنه يظل مرتفعاً».

ومبيعات التجزئة البريطانية مرتفعة حالياً 10.6 في المئة فوق مستوى فبراير/ شباط 2020، قبل تفشي الجائحة، لكن العديد من المتاجر التقليدية عانى معاناة شديدة من جرّاء الإغلاقات المتكررة والتي سرعت التحول صوب التجارة الإلكترونية. (رويترز)