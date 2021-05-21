شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يواجهون وزير الإسكان بـ71 أداة رقابية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى الأسبوع المقبل، حيث يعقد 3 جلسات عامة تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 23 مايو وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وقد خصص مجلس النواب جلسته العامة الثلاثاء المقبل للعمل الراقبى، حيث يناقش 71 أداة رقابية مُقدمة من عدد من أعضاء المجلس، وهى طلبات إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نستعرضها فيما يلى:

- 34 طلب إحاطة وسؤال عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى

- 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص فى المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه

- 8 طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاونى

- 3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعن إنشاء مدن جديدة

- طلبا إحاطة وسؤال عن عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم

- طلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام

- طلب إحاطة عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للإسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة فى عملية البناء

- طلب إحاطة عن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافى أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء

- طلب إحاطة عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإدارى لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة