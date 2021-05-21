إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة عدة ساعات.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بغزة بقرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر كرم أبوسالم اليوم لعدة ساعات لإدخال البضائع التي بداخل المعبر منذ إغلاقه من سلع غدائية وطبية وأعلاف.

وجاء هذا القرار، بعد ساعات من دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.



ويأتي وقف إطلاق النار بعد 11 يوما من التصعيد والقصف المتبادل بين الطرفين، وسط دعوات دولية وجهود عربية للتهدئة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن قرار إسرائيل وقف إطلاق النار ستعقبه مفاوضات حول ترسيخه على الأرض.

وفي بداية العملية الإسرائيلية "حارس الأسوار"، أغلقت إسرائيل معبري بيت حانون/إيرز المخصص لتنقل الأفراد، وكرم أبو سالم التجاري، والبحر ضمن ما اعتبره الفلسطينيون "إجراءات عقاب جماعي".

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إسرائيل سترجع عن جميع قرارات الإغلاق بموجب العودة للهدوء.

وأكدت مصادر لـ لـ"الخليج 365"، أن مصر ستبدأ وساطتها بين الطرفين على الفور مع التأكد من صمود وقف إطلاق النار على الأرض.

ولفتت المصادر إلى أنه ستكون هناك جهود دولية واسعة من أجل إعادة الإعمار بمشاركة الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

