فلسطين .. نائبة الرئيس الأمريكي: ملتزمون بحل الدولتين والوضع الراهن للقدس

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في اتصال مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التزام بلادها بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأهمية الوضع الراهن للقدس.

من جهته، أشار الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي مع هاريس، إلى "ضرورة مواصلة بذل كل الجهود إقليميا ودوليا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس الشرقية وإنهاء العدوان على غزة".

وشدد، خلال الاتصال الهاتفي، على "ضرورة بلورة موقف دولي فاعل لتوفير الحماية للفلسطينيين وإنهاء محاولات التهجير غير القانونية لأهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، ووقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك، التي قادت إلى التصعيد الدائر، وتدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر".

ودعا العاهل الأردني، إلى "ضرورة تكثيف المساعي والعمل معا من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام"، محذرا من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، خصوصا في القدس، ومن خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالمدينة ومقدساتها".

وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على أن "الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".