"عالمية".. "نظافة القاهرة" تكشف موعد افتتاح الجزيرة الوسطى بصلاح سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن افتتاح الجزيرة الوسطي بصلاح سالم نهاية الأسبوع القادم على مسافة 4 كم والذي وصفه بـ"العالمي"، وتم بإمكانيات الهيئة بالكامل، مشيراً إلي أن الجزيرة تتضمن لاند سكيب فضلا عن الزرع المختلف ومزين بالرؤى الليلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022.

وقال الشرشابي، إنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مصنع للنجيل يتبع الهيئة خلف الفسطاط، ونظرًا لأن إنتاج النجيل يحتاج إلى 6 أشهر تم شراء نجيل من أجل الحديقة، إلا أن المصنع سيدعم الهيئة لاحقًا خلال السنوات القادمة وسيحقق لها الوفورات.

وتدخل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ليسأل عما إذا كانت الجزر الوسطى ستكون بمثابة رؤية معنية بالمظهر الحضاري فقط أم استخدام يتمكن الأهالي من دخولها والجلوس فيها، لاسيما وأن الأولى لا تحتاج إلى نجيله، قائلاً: "اسأل ذلك لأن التكلفة ستكون أقل كثيرًا".

وأضاف "السجيني:، "عليكم بالنظر إلى دبي وكثير من البلاد، وطبيعة الزرع بالمسطحات الخضراء وكيفية إدارة إنشائها، وكلها بأيدي عمال مصريين مهره، الفكرة أن هناك من يقف ليحاسب وراء كل قرش صاغ وكل نقطة مياه تستهلك"، متسائلا هل هناك خبراء يقومون بالتقييم قبل البدء في العمل؟.

ويعلق رئيس الهيئة بتأكيدة، أنه كان يوضع سابقًا بعض الحوليات التي تموت بعد انتهاء الفصل الذي تزدهر فيه، لذا وقفت على هذا الأمر، وتم التفكير في زهرة دائمة تحقق المظهر الجمالي و بصيانه بسيطة، وبالفعل تمكنا من ذلك، ولكن ما في الأمر أنني قمت بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وأغلبهم من الشباب.

وأضاف رئيس الهيئة قائلاً: "للاسف رغم ما لدينا من مهندسين وعمال إلا إننا كنا سابقا بنشتري الزرع، وقلت لهم عندما توليت المهام دا عار، واتخذنا خطواتنا في هذا الصدد".