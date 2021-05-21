بتكبيرات العيد.. المقدسيون يدخلون المسجد الأقصي احتفالاً بوقف إطلاق النار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - توافد المقدسيون على المسجد الأقصى احتفالاً بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل حيز التنفيذ، وفقًا لمبادرة مصرية.

وذكر بيان صدر عن مدير المكتب الإعلامي لرئيس وزراء دولة الاحتلال، أوفير جندلمان، إن "الكابينت (مجلس الوزراء المصغر) التأم ليلة أمس وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعًا, بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي, بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أي شروط حيث سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقًا".

وتابع البيان أن "المستوى السياسي يؤكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. فيما أوضحت القناة 12 العبرية، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية، أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في الثانية فجرًا، بحسب التفاهمات مع مصر.

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في تصريحات لقناة الأقصى الفلسطينية، أن "إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد هو إعلان الهزيمة، والمقاومة لا تزال قادرة وتدير المعركة بكل اقتدار".

وتابع أن "المعركة لم تنته بعد ونهنئ شعبنا بما حققته المقاومة من إنجاز، والتي وعدت وأوفت بالوعد".



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