شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على 2 من كبار قادة الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على قياديين اثنين من جماعة الحوثي في اليمن.

ويواجه الاثنان اتهامات بالمسؤولية عن عمليات الانتشار العسكري التي تزعزع استقرار اليمن وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وتم إدراج محمد عبد الكريم الغماري لدوره في تنظيم هجمات تسببت في إصابة مدنيين، وكان آخرها في محافظة مأرب.

وقالت وزارة الخزانة إن الهجوم الذي قاده الغماري في مأرب "يضاعف المعاناة الإنسانية".

وذكرت الوزارة أن إدراج القيادي يوسف المدني على اساس أنه يشكل خطرا بتنفيذ أعمال إرهابية.

وتجمد العقوبات الأمريكية الأصول المحتملة التي قد يمتلكها القائدين الحوثيين في البلاد وتعني عدم السماح للشركات والأفراد الأمريكيين بالتعامل معهما.

ومن الناحية العملية، فإنها ستصعب معاملاتهما المالية الدولية بشكل أكثر.

وانتقدت الخارجية "الدعم العسكري السخي" الذي يتلقاه الحوثيون من الحكومة الإيرانية لشن هجمات على السكان المدنيين والبنية التحتية في اليمن، قائلة إنه يفاقم الأزمة الإنسانية.