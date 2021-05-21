شكرا لقرائتكم تركيا وزير تركي: جولة مباحثات بين أنقرة وأثينا الأسبوع القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تركيا و اليونان ستعقدان اجتماعاً الأسبوع المقبل في إطار إجراءات بناء الثقة بين البلدين.

وأضاف أكار في تصريحات صحافية الخميس: "سنعقد اجتماعاً مع نظرائنا اليونانيين في إطار إجراءات بناء الثقة، سنعبر مرة أخرى عن أننا ننتظر الاجتماع الرابع الذي سيعقد في أنقرة".

وانتقد الوزير التركي التصريحات "الاستفزازية" لبعض المسؤولين اليونانيين رغم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات في تلك الاجتماعات. وصرح الوزير قائلاً: "بينما كانت هذه الأعمال مستمرة، كان من المثير للاستفزاز أن يظهر بعض السياسيين والجنود اليونانيين في 19 مايو مع بعض التعبيرات التي لا أساس لها من الصحة وغير الملائمة والمتضاربة مع الحقائق التاريخية".

ورفضت تركيا، التي تمتلك أطول ساحل قاري في شرق البحر الأبيض المتوسط، مطالب الحدود البحرية لليونان والإدارة القبرصية اليونانية، مؤكدة أن مطالبتهما المفرطة تنتهك الحقوق السيادية لتركيا والقبارصة الأتراك.

وكانت تركيا واليونان على خلاف حول موارد الطاقة العام الماضي بعد أن أرسلت أنقرة عدة سفن للتنقيب عن موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.

وأطلق المسؤولون العسكريون الأتراك واليونانيون محادثات للحد من مخاطر الصراع والحوادث في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط تحت رعاية الناتو بعد شهور من التوتر، كما استأنف الجاران اللقاءات السياسية لحل الخلافات بينهما.